ATROPELAMENTO

Homem de 82 anos morre após ser atropelado na faixa de pedestres na Bahia

Vítima atravessava a rua quando foi surpreendida por motocicleta

Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado por uma moto enquanto atravessava na faixa de pedestres. O caso aconteceu nesta quarta-feira (2), na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. >

De acordo com informações da TV Santa Cruz, o idoso identificado como Paulo Otto Gloss foi atingido por uma moto quando atravessa a Avenida Getúlio Vargas, uma das principais do município.>

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O piloto da moto permaneceu após o acidente e disse que estava com a visão comprometida por causa da chuva e do capacete com viseira.>