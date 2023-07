Homem denuncia homofobia dentro de lava-jato em Feira de Santana

Um homem de 27 anos alega ter sido vítima de homofobia em um lava-java no bairro de Santa Mônica, em Feira de Santana.



O crime, que foi registrado na Central de Flagrantes, teria acontecido no sábado (8).



De acordo com a denúncia registrada, os suspeitos usaram palavras pejorativas para se referir à orientação sexual do estudante Gabriel Peixoto.



O empreendimento foi procurado, e não deu um retorno até a publicação da matéria. O espaço está aberto para manifestantes. O caso será investigado pela Polícia Civil.