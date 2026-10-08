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Homem é baleado durante saída temporária de presídio em Feira de Santana

Ataque ocorreu no entorno do conjunto penal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:34

Homem é baleado durante saída temporária de presídio em Feira de Santana
Homem é baleado durante saída temporária de presídio em Feira de Santana Crédito: Reprodução / Acorda Cidade

Um homem de 32 anos foi baleado durante uma saída temporária do Conjunto Penal de Feira de Santana, a 130 km de Salvador, na quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, três homens levaram a vítima até o entorno do presídio e um deles efetuou o disparo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o homem foi conduzido a uma unidade de saúde.

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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Policiais militares da 67ª Companhia Independente (CIPM/Tomba) foram acionados para verificar a ocorrência na Rua Olney Alberto São Paulo, no bairro Limoeiro. No local, os militares foram informados de que a vítima havia sido socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana) já tem indícios de autoria na tentativa de homicídio. Ações são realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar os investigados.

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