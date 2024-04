REGIÃO METROPOLITANA

Homem é baleado em Lauro de Freitas

Um homem de 34 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, no último sábado (20), na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo informações da Polícia Ciil, o crime aconteceu no bairro do Caji.