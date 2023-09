Homem e cavalo são mortos a tiros em Feira de Santana

Um homem foi morto quando estava montado em um cavalo na Avenida Artêmia Pires, no bairro SIM, em Feira de Santana, na tarde do domingo (17). O animal também foi baleado e não resistiu.



Segundo informações, Sergio de Brito Costa, 50 anos, tinha participado de uma cavalgada em Jaíba e estava retornando para casa em um bairro próximo quando criminosos em um Fiat Uno se aproximaram e atiraram várias vezes no homem. Foram pelo menos 30 tiros, que acabaram atingindo também o animal.