Homem é condenado a 12 anos por homicídio em Conceição do Coité

Gilberto Santos Bispo foi condenado nesta quarta-feira (6) a 12 anos de prisão por homicídio em Conceição do Coité. O assassinato de Janielson da Silva Oliveira aconteceu em 24 de outubro de 2014 na Fazenda Lagoa Ferrada, zona rural do município.



Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o Tribunal do Júri qualificou o crime por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De acordo com a denúncia da promotora de Justiça, Grace Inaura da Anunciação Melo, no dia do crime, a vítima estava em um bar bebendo com amigos, quando foi surpreendido por Gilberto. O homem chegou armado e disparou seis tiros contra Janielson, que chegou a tentar fugir, mas não resistiu e morreu na hora.