Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia

Crime aconteceu em Maragogipe, no Recôncavo, em 2012

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:50

TJBA
TJBA Crédito: Reprodução

A justiça baiana condenou um homem a 25 anos de prisão pelo assassinato de um jovem cometido em fevereiro de 2012, em Maragogipe, no Recôncavo da Bahia. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido por motivo fútil: o acusado pilotava uma motocicleta quando encontrou um grupo de rapazes e determinou a execução da vítima.

TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA
TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA
Bamor e TUI por Divulgação
Membro da Bamor é condenado por balear torcedor rival em Salvador por Reprodução
7 de junho: Corrida da Bamor - Salvador por Reprodução
Bamor lamentou a morte de Tássio por Reprodução/Instagram
Apolo no meio da por Reprodução
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Recepção da Bamor ao Bahia rumo à Libertadores por Marina Silva I CORREIO*
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida Bamor cobrou elenco e comissão técnica após resultados ruins no Brasileirão por Reprodução/Twitter
Faca foi apreendida com pessoas que usavam camisas da Bamor por Divulgação
Socos ingleses e artefatos explosivos foram encontrados com os suspeitos por Divulgação / Polícia Militar
Torcida Bamor exigiu a saída de Renato Paiva durante protesto por Reprodução/Bamor
Integrantes da Bamor fizeram cobranças à diretoria do Bahia por Divulgação/Bamor
A atividade, realizada na Quadra de São Caetano (na Rua Barbarino Gonçalves Magalhães) integrou a programação de Páscoa da Ação Social da Bamor por Fotos @igoroliveirafotografo/Divulgação
Símbolo feito por adolescente é da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória por Reprodução
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
Vitória já levou mais de 300 mil torcedores ao Barradão no Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo se juntou aos torcedores do Vitória para apoiar o time no início da partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Vídeo registrou agressão a torcedores do Vitória por Reprodução
1 de 36
TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano por Ascom TJBA

Cinco tiros foram disparados; um deles atingiu o rapaz. “A vítima teve a vida ceifada ainda em idade jovem, de modo que foi privada da possibilidade de desfrutar sua existência de maneira absolutamente prematura”, declarou em sentença o juiz Lucas de Andrade Cerqueira Monteiro, da Vara Criminal de Maragogipe. Embora o julgamento tenha sido realizado no último dia 29, por meio do projeto TJBA Mais Júri, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) divulgou a sentença neste domingo (4). 

Em sua terceira edição, o projeto TJBA Mais Júri foi instituído pelo Decreto Judiciário nº 353/2026 e prevê a ampliação das sessões do Tribunal do Júri em todo o estado. A iniciativa tem como objetivo acelerar o julgamento de processos que envolvem crimes dolosos contra a vida.

Leia mais

Imagem - Advogada tenta manipular IA do TJBA para conseguir soltura de acusado de homicídio

Advogada tenta manipular IA do TJBA para conseguir soltura de acusado de homicídio

Imagem - TJBA cria nova Vara Criminal após aumento de processos em cidade baiana

TJBA cria nova Vara Criminal após aumento de processos em cidade baiana

Imagem - Após mortes de torcedores, TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

Após mortes de torcedores, TJBA lança curso para prevenir conflitos no futebol baiano

Mais recentes

Imagem - Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia

Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia
Imagem - Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT

Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT
Imagem - Milei fala em ‘eleição histórica’ e Netanyahu deseja vitória no 2° turno a Flávio Bolsonaro

Milei fala em ‘eleição histórica’ e Netanyahu deseja vitória no 2° turno a Flávio Bolsonaro