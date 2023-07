Homem é condenado a 27 anos de prisão por matar vendedora e sobrinho de 11 anos em Arembepe

Um homem foi condenado a 27 anos e quatro meses de prisão por matar a namorada e o sobrinho dela em Arembepe, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu em julho de 2020 e agora Marcos Machado da Silva foi condenado pelo Tribunal de Júri de Camaçari em julgamento que aconteceu na terça-feira (25), no Fórum Clemente Mariani.



Marcos foi considerado culpado pelo assassinato qualificado de Lucilene da Silva, 38 anos, e do garoto Leonardo Santana, de 11 anos. Segundo denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), na noite do crime os três estavam em uma festa de aniversário. Marcos teria pedido a Lucilene para irem embora, mas ela não quis, o que deu início a uma briga entre os dois. Marcos então saiu do local e voltou depois, pulando o muro da casa para tentar agredir a namorada. Outras pessoas o contiveram.