Homem é condenado a 40 anos de prisão por matar vítima que o denunciou por estupro

Um homem foi condenado a 40 anos e seis meses de prisão na última terça-feira (4), em Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia. Haroldo Alves Dias havia sido denunciado por estupro e matou a vítima por vingança. Ele já havia sido condenado outras duas vezes por estupro e homicídio. Haroldo aguardou em uma estrada para emboscar o homem que o denunciou às autoridades locais pelo crime de estupro e o matou. A prisão ocorrerá em regime fechado por homicídio qualificado por motivo torpe.

A decisão foi tomada em sessão do Tribunal do Júri. A acusação do MP foi sustentada pelo promotor de Justiça Antônio Eduardo Cunha Setubal.