VIOLÊNCIA

Homem é condenado a pagar R$ 8 mil após ameaçar companheira e danificar móveis de casa na Bahia

Réu também recebeu pena de dois meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:08

Justiça Crédito: Shutterstock

Um homem foi condenado pela Justiça da Bahia a pagar R$ 8 mil de indenização à então companheira após danificar móveis da casa e ameaçá-la. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso no último dia 22 de setembro.

Além da indenização, o homem recebeu pena de dois meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. O crime aconteceu em 3 de fevereiro de 2024, na cidade de Glória, no norte da Bahia.

Preste atenção nesses 7 sinais do relacionamento tóxico 1 de 7

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o homem utilizou a relação doméstica para ameaçar a vítima caso ela o denunciasse. Na decisão, o juiz Cidval Santos Sousa Filho reconheceu a materialidade e a autoria do crime.

O magistrado destacou que o relato da mulher demonstrou o abalo psicológico e o estado de pavor provocado pelas ameaças de morte. A decisão também considerou a admissão do réu sobre a discussão e os danos causados aos móveis da residência.

A sentença faz parte do Mutirão de Audiências Criminais realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) nas comarcas de Paulo Afonso, Cipó e Nova Soure. A força-tarefa começou em 21 de setembro e segue até o dia 30.

Nos primeiros cinco dias, foram realizadas 667 audiências, com 582 sentenças proferidas. Os demais processos foram convertidos em diligência ou tiveram as audiências redesignadas.

Medidas para vítimas de violência

O TJBA também disponibiliza o aplicativo TJBA Zela, que permite a mulheres vítimas de violência doméstica solicitar medidas protetivas de urgência pelo celular, sem a necessidade de advogado.

A ferramenta permite relatar a situação por texto ou áudio, anexar fotos, vídeos e mensagens e cadastrar até três pessoas de confiança para receber alertas em pedidos de ajuda. Em situações de risco imediato, também é possível acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.