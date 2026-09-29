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Homem é condenado a pagar R$ 8 mil após ameaçar companheira e danificar móveis de casa na Bahia

Réu também recebeu pena de dois meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:08

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

Um homem foi condenado pela Justiça da Bahia a pagar R$ 8 mil de indenização à então companheira após danificar móveis da casa e ameaçá-la. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso no último dia 22 de setembro.

Além da indenização, o homem recebeu pena de dois meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. O crime aconteceu em 3 de fevereiro de 2024, na cidade de Glória, no norte da Bahia.

Preste atenção nesses 7 sinais do relacionamento tóxico

Controle disfarçado de cuidado: Inicialmente, o relacionamento tóxico começa sutilmente, parecendo intenso e apaixonado, com a pessoa sendo colocada em um pedestal. No entanto, o mesmo olhar de admiração gradualmente se torna depreciativo e vigilante. por Freepik
Ciúme confundido com prova de amor: O ciúme não é amor; é insegurança fantasiada de romantismo. Quando o ciúme se torna a justificativa para a agressividade ou transforma o celular do parceiro em prova de fidelidade, o amor já está doente. O amor que sufoca é, na verdade, posse. por Shutterstock
Desvalorização emocional e gaslighting: Este sinal envolve críticas constantes, comparações e piadas sobre o parceiro, especialmente em público, sempre minimizadas como "brincadeirinha". Uma das formas mais perversas de manipulação é o gaslighting, que faz a vítima duvidar de sua própria percepção. por Freepik
Isolamento O isolamento é um dos sinais mais perigosos. A pessoa começa a ser afastada de amigos, família e referências sob pretextos como "Eles têm inveja da gente" ou "Sua família não quer a nossa felicidade". por Imagem: Reprodução digital | Max
Ciclos de culpa e perdão (montanha-russa emocional) O relacionamento tóxico segue uma fórmula previsível: tensão, explosão, arrependimento, lua de mel, e tensão novamente. por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Medo constante (pisar em ovos) Se o amor fosse um refúgio, no relacionamento tóxico ele vira um campo minado. A pessoa começa a ter medo de ser ela mesma, de dizer o que pensa e de desagradar o parceiro, vivendo em constante alerta. por Pexels
Perda de identidade O amor saudável faz a pessoa crescer, não desaparecer. A perda de identidade ocorre quando a essência da vítima se molda para caber no mundo do outro, mudando seu jeito de falar, vestir e rir. por Reprodução | Internet
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Controle disfarçado de cuidado: Inicialmente, o relacionamento tóxico começa sutilmente, parecendo intenso e apaixonado, com a pessoa sendo colocada em um pedestal. No entanto, o mesmo olhar de admiração gradualmente se torna depreciativo e vigilante. por Freepik

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o homem utilizou a relação doméstica para ameaçar a vítima caso ela o denunciasse. Na decisão, o juiz Cidval Santos Sousa Filho reconheceu a materialidade e a autoria do crime.

O magistrado destacou que o relato da mulher demonstrou o abalo psicológico e o estado de pavor provocado pelas ameaças de morte. A decisão também considerou a admissão do réu sobre a discussão e os danos causados aos móveis da residência.

A sentença faz parte do Mutirão de Audiências Criminais realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) nas comarcas de Paulo Afonso, Cipó e Nova Soure. A força-tarefa começou em 21 de setembro e segue até o dia 30.

Nos primeiros cinco dias, foram realizadas 667 audiências, com 582 sentenças proferidas. Os demais processos foram convertidos em diligência ou tiveram as audiências redesignadas.

Medidas para vítimas de violência

O TJBA também disponibiliza o aplicativo TJBA Zela, que permite a mulheres vítimas de violência doméstica solicitar medidas protetivas de urgência pelo celular, sem a necessidade de advogado.

A ferramenta permite relatar a situação por texto ou áudio, anexar fotos, vídeos e mensagens e cadastrar até três pessoas de confiança para receber alertas em pedidos de ajuda. Em situações de risco imediato, também é possível acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Disque 180, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia.

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