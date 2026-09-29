Homem é condenado a pagar R$ 8 mil após ameaçar companheira e danificar móveis de casa na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:08
Um homem foi condenado pela Justiça da Bahia a pagar R$ 8 mil de indenização à então companheira após danificar móveis da casa e ameaçá-la. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso no último dia 22 de setembro.
Além da indenização, o homem recebeu pena de dois meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. O crime aconteceu em 3 de fevereiro de 2024, na cidade de Glória, no norte da Bahia.
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Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o homem utilizou a relação doméstica para ameaçar a vítima caso ela o denunciasse. Na decisão, o juiz Cidval Santos Sousa Filho reconheceu a materialidade e a autoria do crime.
O magistrado destacou que o relato da mulher demonstrou o abalo psicológico e o estado de pavor provocado pelas ameaças de morte. A decisão também considerou a admissão do réu sobre a discussão e os danos causados aos móveis da residência.
A sentença faz parte do Mutirão de Audiências Criminais realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) nas comarcas de Paulo Afonso, Cipó e Nova Soure. A força-tarefa começou em 21 de setembro e segue até o dia 30.
Nos primeiros cinco dias, foram realizadas 667 audiências, com 582 sentenças proferidas. Os demais processos foram convertidos em diligência ou tiveram as audiências redesignadas.
O TJBA também disponibiliza o aplicativo TJBA Zela, que permite a mulheres vítimas de violência doméstica solicitar medidas protetivas de urgência pelo celular, sem a necessidade de advogado.
A ferramenta permite relatar a situação por texto ou áudio, anexar fotos, vídeos e mensagens e cadastrar até três pessoas de confiança para receber alertas em pedidos de ajuda. Em situações de risco imediato, também é possível acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.
Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Disque 180, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia.