TRIBUNAL DO JÚRI

Homem é condenado a quase 17 anos por tentar matar companheira com fogo na Bahia

Caso ocorreu em Ibirapuã, no extremo sul da Bahia

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:37

Julgamento Crédito: Shutterstock

Um homem identificado como Márcio Souza dos Santos foi condenado a 16 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por tentar matar a companheira ao atear fogo nela dentro da residência onde o casal vivia, em Ibirapuã, no extremo sul da Bahia. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri do município na última quinta-feira (3), após atuação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Márcio cumprirá a pena em regime inicialmente fechado. Os jurados reconheceram que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar e acolheram as qualificadoras apresentadas pela acusação, entre elas motivo fútil, uso de fogo como meio de execução e recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o processo, o ataque ocorreu durante a madrugada de 21 de dezembro de 2023, no bairro Nova Brasília. Conforme a denúncia, Laurenice de Figueiredo Silva estava na cozinha da casa quando foi surpreendida pelo companheiro. O homem a segurou, jogou álcool sobre o corpo dela e, em seguida, provocou as chamas.

Os filhos da vítima presenciaram a agressão e conseguiram apagar o fogo, além de prestar os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. Laurenice foi levada inicialmente para uma unidade de saúde da cidade e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.