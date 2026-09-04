Homem é condenado a quase 17 anos por tentar matar companheira com fogo na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:37
Um homem identificado como Márcio Souza dos Santos foi condenado a 16 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por tentar matar a companheira ao atear fogo nela dentro da residência onde o casal vivia, em Ibirapuã, no extremo sul da Bahia. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri do município na última quinta-feira (3), após atuação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).
Márcio cumprirá a pena em regime inicialmente fechado. Os jurados reconheceram que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar e acolheram as qualificadoras apresentadas pela acusação, entre elas motivo fútil, uso de fogo como meio de execução e recurso que dificultou a defesa da vítima.
De acordo com o processo, o ataque ocorreu durante a madrugada de 21 de dezembro de 2023, no bairro Nova Brasília. Conforme a denúncia, Laurenice de Figueiredo Silva estava na cozinha da casa quando foi surpreendida pelo companheiro. O homem a segurou, jogou álcool sobre o corpo dela e, em seguida, provocou as chamas.
Os filhos da vítima presenciaram a agressão e conseguiram apagar o fogo, além de prestar os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. Laurenice foi levada inicialmente para uma unidade de saúde da cidade e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.
Segundo o Ministério Público, a morte só não ocorreu por causa da rápida intervenção dos familiares e do tratamento especializado recebido pela vítima. As queimaduras atingiram áreas sensíveis do corpo, como rosto, pescoço e tórax, deixando sequelas permanentes. A acusação também destacou os impactos físicos, emocionais e psicológicos sofridos por Laurenice em decorrência da violência e das sucessivas intervenções médicas necessárias para sua recuperação.