Homem é condenado por ofensas antissemitas em perfil fake no Facebook

A sentença foi proferida pelo juiz federal Fábio Moreira Ramiro, titular da 2ª Vara Federal, em 12 de junho de 2023. Crédito: Divulgação/TRF1

A Justiça Federal na Bahia condenou um acusado pela prática de crime de incitação à discriminação e ao preconceito de raça, cor, religião e etnia, após publicações de ofensas antissemitas (contra pessoas de origem judaica) através de um perfil falso criado no Facebook. A pena aplicada foi de 1 ano e 8 meses de prisão, além de multa.



Em Salvador, o réu Milton Costa Pereira Júnior acessava o perfil falso no Facebook para publicar ofensas no grupo "Brancos com orgulho, sem racismo". O caso teve origem entre janeiro e junho de 2017, porém a denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2019. A sentença foi proferida pelo juiz federal Fábio Moreira Ramiro, titular da 2ª Vara Federal, em 12 de junho de 2023.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), além de praticar e incitar a discriminação e o preconceito de raça, cor, religião e etnia, o réu "expôs fortes imagens de contenção física ou subjugação de civis por pessoas com fardas militares, vinculando-as às seguintes frases: 'Como o sionismo de Israel trata as mulheres palestinas'; 'Como o sionismo de Israel trata as crianças palestinas'; Combata o sionismo de Israel! Resista ao mal!”.

O perfil fake utilizado para realizar as publicações pelo acusado dificultava a descoberta da sua real identidade, apenas revelada com a quebra dos sigilos dos dados, que apontou 451 acessos do criador ao perfil, a partir de Salvador, entre 1º de janeiro e 8 de junho de 2017.

Ao analisar o caso, o juiz federal Fábio Ramiro, ressaltou a intenção do réu de atingir uma coletividade de pessoas e não um determinado indivíduo, evidenciada a partir da leitura de algumas das mensagens publicadas, dirigidas a adeptos das religiões judaicas e islâmicas.

O juiz registrou em sua sentença que “para se chegar à conclusão do que deve ser considerado racista ou discriminatório, as publicações devem ser analisadas não apenas sob o enfoque dos elementos constitutivos do tipo previsto no art. 20, § 2º, da Lei n 7.716/1989, mas também à luz da Constituição Federal e dos tratados internacionais de combate ao racismo e a outras formas de discriminação dos quais o Brasil é signatário”.

Na sentença, o juiz federal contextualizou e teceu algumas considerações com relação à gravidade das postagens realizadas pelo acusado, a exemplo, das publicações antissemitas: "De início, cumpre rememorar que, o antissemitismo é uma forma de discriminação recorrente, enraizada e historicamente vinculada com a perseguição, violência e extermínio do povo judeu, que remonta desde os tempos dos Tribunais da Inquisição iniciados na Idade Média, em países europeus. [...] Posteriormente, o antissemitismo atinge seu ápice com a ascensão do partido nazista na Alemanha. Naquele período, foi desenvolvida uma série de leis que propiciaram e legitimaram a ocorrência de eventos antissemitas, como a infame Noite dos Cristais marcada por uma série de ataques violentos contra a comunidade judaica na Alemanha nazista ocorrida nos dias 9 e 10 de novembro de 1938”, destacou.