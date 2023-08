Homem e criança são baleados dentro de casa em Feira de Santana

Um homem e uma criança foram baleados dentro de casa, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana, na madrugada desta quinta-feira (24). As informações são da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).



Segundo a guarnição, os policiais militares da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência por volta das 3h58 da madrugada. Ao chegar no local, o homem e a criança já estavam baleados.



A criança foi atingida no rosto e socorrida para a Policlínica do George Américo, no mesmo bairro da ocorrência. Já o homem foi atingido na perna e socorrido pelo SAMU para uma unidade hospitalar, cujo nome não foi informado pela PM.