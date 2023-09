Homem é detido após comprar moto adulterada na Bahia

Policiais rodoviários federais recuperaram, na manhã da última quinta-feira (21), uma motocicleta clonada. O caso ocorreu no Km 785 da BR 242, no município de Barreiras, oeste baiano.



Por volta das 11 horas, a equipe abordou a motocicleta durante comando de fiscalização de trânsito. No decorrer da abordagem os policiais constataram que o veículo estava com os sinais identificadores adulterados.



Questionado, o condutor informou que tinha adquirido o veículo a cerca de 3 meses por meio de uma troca e que não conhecia sua origem ilícita.