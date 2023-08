Homem é preso em flagrante após assalto no Vale de Nazaré

Um suspeito de assaltar um homem no Vale de Nazaré foi detido pela Guarda Civil na noite da quarta-feira (30), logo após o crime.



A equipe fazia patrulhas preventivas nas proximidades do Aquidabã, quando avistaram um cidadão correndo em busca de socorro.



O homem relatou ter sido roubado na altura do Vale de Nazaré. A equipe se dirigiu ao local, onde dois homens, ao perceberem a presença da viatura, fugiram.



Um dos suspeitos, que tentou ainda se desfazer dos bens da vítima, foi alcançado próximo a Praça de Nazaré e o segundo conseguiu fugir.