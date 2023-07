Homem é encontrado morto após sequestro na Bahia

O corpo de um homem identificado como Erick Nonato da Silva, de 26 anos, foi encontrado na última sexta-feira (7), às margens da rodovia BA 120, no distrito de Barro Preto. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha perfurações aparentes de disparo de arma de fogo.



O CORREIO apurou que o homem teria sido vítima de um sequestro na noite de quinta-feira (6), enquanto jogava futebol em uma quadra do bairro Lamanto. Ele e outros jogadores teriam sido abordado por homens encapuzados.