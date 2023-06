Homem é encontrado morto às margens da BR-101, no sul da Bahia

Um homem foi encontrado morto a tiros às margens da BR-101, num trecho da zona rural do município de Mascote, no sul da Bahia, durante a terça-feira (20). Segundo a Polícia Civil (PC), a suspeita é que a vítima, não identificada formalmente, tenha sido executada.



O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Mascote). "Foi realizada a perícia no local do crime e necrópsia pelo Departamento de Polícia Técnica. A autoria e motivação estão sendo apuradas", conclui a nota da PC.