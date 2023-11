Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Bahia

Um homem foi encontrado morto com mãos e pés amarrados e marcas de disparo de arma de fogo nesta terça-feira (21), em Ilhéus. Ele foi identificado como Márcio Oliveira, 51 anos.



Segundo a Polícia Militar, policiais da 70ª CIPM receberam a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. A vítima apresentava sinais de ter sofrido violência.



As guias de remoção e de levantamento cadavérico foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.