Homem é encontrado morto dentro do cemitério Campo Santo

Departamento de Polícia Técnica esteve no local. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após a madrugada de confrontos e tiros na região do Calabar e Alto das Pombas, o corpo de um homem foi encontrado dentro do Cemitério Campo Santo. Na manhã desta sexta-feira (16), policiais da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram no local para averiguar a situação.



Por volta das 9h, o carro do Departamento da Polícia Técnica (DPT) estava na entrada lateral do cemitério. Policiais do Departamento de HOmicídios e Proteção à Pessoa e do DPT estiveram no local para fazer a perícia e coletar informações sobre o caso.

"Quando cheguei, já tinha movimentação da polícia. Eles desceram atrás de gente fugindo e saíram pelos fundos, na área da garagem, com um morto. Só que desde às 7h não ouvi tiro. Acho que aconteceu na madrugada e só tiraram o corpo agora", contou uma testemunha.

Em nota, a Polícia Civil informou que o DHPP investiga a morte do homem, que foi encontrado morto dentro do cemitério. Ele teria sido baleado no Calabar, mas acabou morrendo no Campo Santo.

Além dessa vítima, um homem foi baleado no confronto entre as facções no bairro do Calabar. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). A tentativa de homicídio será apurada pela Delegacia Territorial do Rio Vermelho.