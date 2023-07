Homem é encontrado morto em carro após assalto em Pernambués

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro, em um posto de gasolina, na tarde dessa segunda-feira (10), em Narandiba. De acordo com a Polícia Civil o homem foi identificado como João Vitor Silva Trindade.



O corpo de João Vitor tinha disparos de arma de fogo. Levantamentos iniciais indicam que a vítima teria se envolvido em um assalto, ocorrido em Pernambués, e foi baleado durante a fuga.



Segundo informações da Polícia Militar, homem, que estava ferido por disparos de arma de fogo e que havia tomado um carro de assalto e forçado o proprietário do veículo a prestar socorro a uma unidade de saúde. No local, a guarnição constatou o fato. O indivíduo não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.