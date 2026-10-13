FAMÍLIA COBRA RESPOSTAS

Homem é encontrado morto em matagal após deixar hospital sem autorização, diz unidade

Paciente estava no Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, para passar por uma cirurgia

Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:31

Ricardo estava no Hospital Metropolitano para realizar uma cirurgia e foi localizado em um matagal próximo à unidade no sábado (10) Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Ricardo foi encontrado morto em um matagal ao lado do Hospital Metropolitano, em Lauo de Freitas, no último sábado (10), após ter dado entrada para passar por uma cirurgia.

De acordo com a Santa Casa Ruy Barbosa, responsável pela gestão do Hospital Metropolitano, o paciente estava em atendimento na unidade e teria deixado as dependências do hospital sem comunicar a à equipe assistencial. A Santa Casa classificou a situação caracterizada como evasão hospitalar.

"Imediatamente após a constatação, foram adotados os protocolos institucionais aplicáveis, incluindo busca ativa nas dependências da unidade, comunicação aos familiares e acionamento da Polícia Militar", diz a unidade, em nota.

Ainda segundo a assessoria do hospital, após o contato, ainda no sábado, a família compareceu à unidade e foi acolhida pela equipe multiprofissional. A Santa Casa disse ter prestado as orientações necessárias e todo o suporte possível diante das circunstâncias.