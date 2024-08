CRIME

Homem é encontrado morto na Boca do Rio

O corpo de um homem foi encontrado na 2ª Travessa Paraíso, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (12). Ele foi identificado como Denisson Pereira Nascimento.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH – Atlântico), investiga as circunstâncias da morte. Segundo a Polícia Civil, já foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.