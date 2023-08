Homem é esfaqueado em tentativa de assalto no Rio Vermelho

Um homem foi esfaqueado na sexta-feira (11), no Largo de Santana, no Rio Vermelho, ao reagir a um assalto.



Segundo a Polícia Militar, equipes da 12ª Companhia Independente (CIPM) foram até o local depois de uma denúncia de uma tentativa de roubo que terminou com um ferido.



Lá, os PMs encontraram o homem ferido, que foi socorrido por eles ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informação sobre estado de saúde da vítima.



Os policiais fizeram rondas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.