SEGURANÇA PÚBLICA

Homem é mantido refém por 7h em Tancredo Neves, e suspeitos são baleados

Um homem foi feito de refém neste domingo (15), no bairro Tancredo Neves, em Salvador. A ação teria durado cerca de sete horas. Ele foi liberado e não ficou ferido. Dois suspeitos foram baleados de raspão por policiais.

As informações são da TV Bahia e do portal G1 Bahia. O caso aconteceu na localidade conhecida como Baixa do Macaco.