Homem é flagrado ao colocar fogo em mercado no recôncavo baiano

Um homem colocou fogo num mercado no Centro de Saubara, município no recôncavo baiano, durante a madrugada de sexta-feira (23). O momento da ação foi registrado por câmeras de segurança instaladas na Rua Ananias Requião, onde fica a loja, chamada 'Apertadinho'.



Nas imagens, é possível ver o suspeito, encapuzado, destruindo a fachada do imóvel com uma ferramenta. Em seguida, ele joga um líquido inflamável na estrutura e num amontoado de lixo ao lado e acende um fósforo. Após o crime, ele entra num carro cujo motorista já o aguardava e vai embora rapidamente.