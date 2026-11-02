VENDA

Homem é flagrado vendendo uniforme da Polícia Militar da Bahia e é levado à delegacia

Suspeito de 53 anos foi encontrado com uma gandola da corporação em uma feira livre

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 10:29

Policial militar Crédito: Divulgação

Um homem de 53 anos foi flagrado vendendo um uniforme da Polícia Militar da Bahia (PMBA) em uma feira livre de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã deste domingo (1º). Ele foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado para responder ao caso em liberdade.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 12º Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia de que um homem estaria comercializando peças da corporação no local. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito uma gandola com insígnia militar.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), onde a ocorrência foi registrada. De acordo com a Polícia Civil, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência pelo uso e venda indevida de uniforme de função pública.

Após ser ouvido, o suspeito foi liberado e vai responder em liberdade.