CRIME SEXUAL

Homem é investigado após gravar e postar vídeo estuprando mulher dopada na Bahia

Conteúdo teria sido compartilhado na rede mundial de computadores

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:17

Polícia Federal Crédito: Reprodução/Polícia Federal

Um homem é investigado pela Polícia Federal por suspeita de estupro de vulnerável e compartilhamento de imagens de abuso sexual na internet. A PF deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Pelicot para cumprir um mandado de busca e apreensão em um município do Litoral Norte da Bahia.

Segundo a investigação, o homem teria dopado uma mulher para, posteriormente, registrar, gravar e divulgar imagens de atos sexuais praticados com ela. O conteúdo teria sido compartilhado na rede mundial de computadores.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180 1 de 9

A apuração teve início no primeiro semestre deste ano, após uma cooperação policial com o Federal Criminal Police Office (BKA), da Alemanha. A instituição alemã teria identificado imagens relacionadas à sedação de mulheres para posterior abuso sexual em uma rede de disseminação global de conteúdos entre abusadores.

A partir das informações recebidas, a equipe da Polícia Federal conseguiu identificar o homem que teria praticado as condutas investigadas.