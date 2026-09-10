Homem é investigado após gravar e postar vídeo estuprando mulher dopada na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:17
Um homem é investigado pela Polícia Federal por suspeita de estupro de vulnerável e compartilhamento de imagens de abuso sexual na internet. A PF deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Pelicot para cumprir um mandado de busca e apreensão em um município do Litoral Norte da Bahia.
Segundo a investigação, o homem teria dopado uma mulher para, posteriormente, registrar, gravar e divulgar imagens de atos sexuais praticados com ela. O conteúdo teria sido compartilhado na rede mundial de computadores.
Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180
A apuração teve início no primeiro semestre deste ano, após uma cooperação policial com o Federal Criminal Police Office (BKA), da Alemanha. A instituição alemã teria identificado imagens relacionadas à sedação de mulheres para posterior abuso sexual em uma rede de disseminação global de conteúdos entre abusadores.
A partir das informações recebidas, a equipe da Polícia Federal conseguiu identificar o homem que teria praticado as condutas investigadas.
O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela Justiça Federal com o objetivo de recolher elementos que possam contribuir para a comprovação dos crimes e para o aprofundamento das investigações.