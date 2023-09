Homem é morto a pauladas após briga em bar e tem corpo abandonado em córrego na Bahia

Um homem foi morto depois de uma briga de bar na segunda-feira (11) em Poções, no sudoeste baiano. O corpo de Aldeci Neri de Santana, 46 anos, foi encontrado em um córrego próximo ao estabelecimento.



Segundo a Polícia Militar, Aldeci foi morto a pauladas. Um suspeito foi preso.



A PM foi até o local depois da denúncia de que uma briga com vias de fato estava acontecendo. Quando chegaram, viram o corpo no córrego. O local foi isolado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a remoção.