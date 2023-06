Homem é morto a pedradas após tentar defender sobrinho em bar

Um homem foi morto a pedradas na noite de terça-feira (27), em Jacobina, no centro-norte baiano. Segundo a Polícia Civil, Danilo de Jesus, de 40 anos, foi atacado por quatro suspeitos logo depois de tentar defeder seu sobrinho em uma briga de bar.



O crime aconteceu na Rua A, no bairro Mutirão Novo. Segundo testemunhas, Danilo chegou a ser perseguido. Ele foi atacado com golpes de pedras e tijolos.



Policiais militares da 24ª CIPM foram acionados, mas ao chegar no local, os pms encontraram a vítima já morta. O DPT foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.