Homem é morto a tiros com filho de sete anos nos braços em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros com o filho de sete anos nos braços no bairro Vale do Jacuípe, em Feira de Santana, na tarde de domingo (3).



Segundo a PM, policiais da 65ª CIPM foram acionados para verificar informações de um homem atingido por disparo de arma de fogo. Ao chegarem, os militares encontraram Elielton Santana de Almeida, 32 anos, morto no local.



Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, após o homicídio, o autor do crime ainda atingiu outro homem e uma criança de sete anos, atingida na barriga e no braço. Os dois foram socorridos pelo Samu e levados para o hospital.