Homem é morto a tiros dentro de padaria em Feira de Santana

Felipe Silva Souza, 22 anos, foi morto a tiros enquanto comia dentro de uma padaria na Rua Filadélfia, em Feira de Santana. O crime aconteceu por volta das 10h30 de sábado (22), quando dois suspeitos em uma moto chegaram no local e fizeram os disparos.



Equipes da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) foram acionados pelo Cicom para atender uma denúncia de um homem no chão, vítima de disparos de arma de fogo, dentro de um estabelecimento comercial no bairro Parque Getúlio Vargas.