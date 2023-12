Homem é morto a tiros durante briga em Salvador; PM é suspeito

Um homem de 47 anos foi morto a tiros no domingo (3), no Alto de Ondina, em Salvador, depois de uma briga com um vizinho. O suspeito pelos disparos é um policial militar lotado na 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho), que fugiu depois de atirar, segundo as testemunhas.



Agnaldo Antunes da Silva estava bebendo e ouvindo música na frente de casa, acompanhado da filha criança, quando o vizinho, que é PM, chegou ao local e não foi cumprimentado, o que o desagradou, segundo as primeiras informações - inicialmente chegou a ser informado que a discussão foi por conta de som alto, o que a Polícia Civil não confirmou.