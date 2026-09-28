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Homem é morto a tiros em bar na Bahia após passar a mão nas nádegas de amigo durante brincadeira

Caso ocorreu em Ipecaetá, no centro-norte do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:19

Polícia Civil investigou caso
Polícia Civil investiga o caso  Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 35 anos, identificado como Gilmar Pedreira dos Santos, foi morto a tiros em um bar na zona rural de Ipecaetá, no centro-norte da Bahia, no último domingo (27).

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 57ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a uma ocorrência no povoado de Candeal. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima sem sinais vitais.

Segundo informações preliminares, Gilmar teria passado a mão nas nádegas de um amigo durante uma brincadeira. O homem teria reagido efetuando disparos contra a vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Polícia Civil informou que as guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. Até o momento, ninguém foi preso.

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