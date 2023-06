Homem é morto a tiros em frente a depósito de bebidas em Barreiras

Um depósito de bebidas da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, virou cena de crime na noite de sexta-feira (16). De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), um homem, identificado como Edmilson Claudino Ramos Júnior, 40 anos, foi morto a tiros em frente ao estabelecimento onde estava no bairro de São Pedro.



O autor dos disparos teria chegado próximo à vítima e efetuado diversos disparos. Em seguida, o suspeito subiu na garupa de uma moto com outro homem que o aguardava. As testemunhas que presenciaram o caso, porém, não souberam dar características físicas de nenhum dos suspeitos para a investigação.