CRIME

Homem é morto a tiros em frente à igreja no interior da Bahia

Um homem foi morto a tiros na madrugada de terça-feira (30) em Remanso, no Vale São-Franciscano da Bahia. Um adolescente apontado como autor do homicídio foi detido e, com ele, foram encontrados um revólver, maconha e dois celulares. As informações são da Polícia Civil.