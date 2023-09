Homem é morto a tiros em Pernambués

Mais uma noite de tiroteio assustou moradores do bairro de Pernambués. Neste tiroteio, um homem foi morto, na noite de quinta-feira (31).



O corpo da vítima foi encontrado na Rua Escritor Edson Carneiro. O homem ainda não foi identificado formalmente.



Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas. A Polícia Civil acionou o Departamento de Polícia Técnica, que realizou perícia no local.



O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte.