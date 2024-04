REGIÃO METROPOLITANA

Homem é morto a tiros na cidade de Dias D'Ávila

Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, populares acionaram a Polícia Militar após encontrarem o corpo na Rua Canabrava, bairro Parque Petrópolis.

Foi acionado o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e remover o corpo. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.