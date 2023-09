Homem é morto a tiros na porta de casa em Jacobina

A Polícia Civil investiga a morte de Roberto Pereira de Jesus Barbosa, de 35 anos, nesta quinta-feira (7), no bairro Ladeira Vermelha. Ele foi morto a tiros por dois homens armados que chegaram em um veículo cinza e fizeram os dispararam.



Segundo o Jacobina Notícias, Roberto estava sentado na porta de casa, na Rua Celina Conceição, quando os suspeitos chegaram. Ele tentou correr, mas acabou atingido pelos disparos.



Policiais militares da 24ª CIPM estiveram no local e encontraram o homem caído ao solo, sem sinais vitais, ferido por disparos de arma de fogo. A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.