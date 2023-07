Homem é morto a tiros na zona rural de Ipecaetá

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, no distrito de Cavange, zona rural de Ipecaetá, na Região Metropolitana de Feira de Santana. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (3).



A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde morreu, segundo informações da Polícia Civil.



Nenhum suspeito foi encontrado pela Polícia Militar, que fez rondas na região. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Ipecaetá.