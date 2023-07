Um homem, sem identificação formal, morreu após ser vítima de disparos de arma de fogo na tarde desta quinta-feira (6), no Bairro da Paz. Ao lado do corpo dele, foi encontrada uma arma.



De acordo com relato de uma testemunha, o homem estava assaltando uma van e foi surpreendido pelo motorista do veículo, que reagiu. O suspeito de assalto foi baleado e, em seguida, arremessado para fora do veículo.



Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), por volta das 13h44 desta quinta-feira (6), policiais militares da 82ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo, na Avenida Luís Viana Filho, no Bairro da Paz.