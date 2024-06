Homem é morto a tiros no bairro de Itacaranha

De acordo com a Polícia Civil, a 3ª Delegacia de Homicídios vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação da morte. O corpo foi encontrado em via pública e com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.