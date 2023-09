Homem é morto a tiros no IAPI; é a 4ª morte em uma semana no bairro

Um homem foi morto a tiros no bairro do IAPI na noite de sábado (2). Esse é o quarto homicídio que ocorre no bairro em uma semana.



Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma residência na Vila Tudor. Policiais militares da 37ª CIPM foram informados via Cicom sobre o crime. No local, os policiais constataram o fato e o DPT foi acionado.



A autoria e motivação estão sendo apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).



Outros crimes

Na quarta-feira (30), Cristiano Jesus Santos Arrieiro, 30 anos, foi morto a tiros na Rua Conde de Porto Alegre, de acordo com informações da Polícia Civil. Ele estava dentro de um carro de transporte por aplicativo após sair de uma audiência de custódia.

De acordo com as primeiras informações, a vítima havia saído do Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, no bairro da Sussuarana, quando foi interceptado por um homem em uma motocicleta, que efetuou os tiros. Cristiano foi socorrido para uma unidade de saúde, onde não resistiu. A morte será investigada pela Polícia Civil.

Também na quarta, um homem não identificado foi morto a tiros na localidade de Nova Divinéia, no final de linha do bairro. O homem estava próximo a barracas em uma feira quando foi atingido pelos disparos. "O cara estava parado ali em frente a barraca do coco. Não vi se ele estava só parado ou consumindo, mas chegaram dois caras a pé e atiraram nele que caiu ali mesmo. Depois, saíram andando daqui como se nada tivesse acontecido. Foi por volta das 9h30 isso", relatou um comerciante.

Na noite de quarta-feira (29), o motorista por aplicativo Cleyton Pereira Santos, de 30 anos, foi morto a tiros dentro do carro. A polícia investiga se ele foi vítima de um latrocínio. Segundo a Polícia Civil, o veículo que Cleyton dirigia foi recolhido e passará por uma perícia do Departamento de Polícia Técnica, cujos laudos ajudarão na apuração do caso.