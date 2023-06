Homem é morto a tiros por dupla de moto em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, durante a sexta-feira (23) à noite. Segundo a Polícia Civil (PC), Marcone da Silva Souza, de 32 anos, foi baleado várias vezes por outros dois homens, que estavam numa moto perto da casa do pai da vítima.



O caso foi registrado na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira). "Foram expedidas as guias periciais, e já estão sendo apuradas a autoria e a motivação do crime", conclui a nota da PC.