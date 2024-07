RESISTIU À PRISÃO

Suspeito é morto por policiais em Juazeiro

Um homem foi morto durante troca de tiros com a Polícia Civil em Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo a polícia, o confronto aconteceu após a equipe encontrar um revólver calibre 38, munições e uma motocicleta roubada e com o chassi adulterado na casa do suspeito, que resistiu à prisão e atirou contra os policiais.