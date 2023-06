Homem é morto em disputa entre facções no Lobato: 'Pessoa querida'

Um homem foi morto no bairro do Lobato, em Salvador, durante uma troca de tiros entre facções criminosas rivais na madrugada desta segunda-feira (19). Embora o tiroteio no Subúrbio Ferroviário tenha culminado numa perseguição na Avenida Paralela que deixou quatro suspeitos mortos, o dono de uma loja de som automotivo Itamar Conceição, de 25 anos, nada tinha a ver com a situação, garante uma amiga.