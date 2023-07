Homem é morto pela polícia em festa paredão em Luís Anselmo

Uma festa estilo paredão terminou em tiroteio com um morto na noite deste sábado (22), no bairro de Luís Anselmo, em Salvador.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Rondesp Atlântico fazia ronda em uma localidade conhecida como Xurupita quando visualizaram um grupo de homens armados. Eles teriam reagido ao perceber a presença dos policiais, dando início a uma troca de tiros.



Quando iniciou a perseguição, a polícia encontrou um suspeito. O homem, segundo a PM, começou a atirar para tentar fugir e, no revide, foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas morreu.