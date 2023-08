Homem é perseguido e morto a tiros enquanto dirigia na Bahia

A Polícia Civil investiga a morte de Humberto de Carvalho Ferraz, de 46 anos, em Juazeiro, no norte do estado. Ele dirigia um veículo Fiat/Strada quando foi alvo de um ataque a tiros no fim da manhã desta quarta-feira (23).



O crime aconteceu na Estrada da Cachoeirinha, no distrito de Maniçoba Velha. Segundo a polícia, antes dos disparos, os suspeitos perseguiram o carro que a vítima dirigia. Mais de 15 tiros atingiram o veículo.



Humberto foi baleado, perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo. Ele morreu no local do crime. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar perícia. Equipes da Delegacia de Homicídios de Juazeiro já iniciaram as apurações de autoria e motivação do homicídio.