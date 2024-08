CRIME

Homem é preso acusado de estuprar filhas e enteadas em Gandu

Um homem foi preso acusado de estupro de vulnerável em Gandu, no sul do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele tinha mandado aberto pelos crimes, registrados entre 2007 e 2009 no município de Itamarati. As vítimas seriam uma filha e duas enteadas do suspeito, que teriam entre cinco e dez anos de idade na época.