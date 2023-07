Homem é preso acusado de tentar estuprar criança de 10 anos na Bahia

Um homem foi preso acusado de tentar estuprar uma criança de 10 anos, na cidade de Prado, no sul da Bahia, no fim da tarde desta quinta-feira (13). A mãe da vítima chamou a Polícia Militar, que fez a prisão em flagrante.



De acordo com os relatos da criança e da mãe, o homem disse que estava sem chave para entrar em casa e pediu que a menina pulasse o muro e abrisse o portão de dentro. Na hora que ela fez isso, ele tentou agarrá-la. A garota conseguiu fugir de volta para a mãe.