Homem é preso ao pegar carro emprestado em Barreiras

Um homem foi preso após pegar um carro emprestado para visitar familiares em Barreiras. O veículo tinha placas clonadas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Em fiscalização ostensiva na rodovia, policiais abordaram o Hyundai/HB20 prata, que era conduzido por um homem de 26 anos. Ao fazerem a vistoria, os policiais constataram que que as placas eram clonadas de outro veículo com as mesmas características.



Além disso, os caracteres do carro estavam adulterados, para tentar encobertar a origem ilícita, já que o veículo original possuía ‘queixa’ de furto registrada setembro do ano de 2022, na cidade de São Paulo.